الخميس 2026-04-16 06:00 م

محافظة جرش تحتفل بيوم العَلَم

علم الأردن
الخميس، 16-04-2026 05:01 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت محافظة جرش، بيوم العَلَم الأردني في مركز جرش الثقافي، بحضور نواب وأعيان وممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، ورؤساء البلديات، ووجهاء المحافظة.

وقال محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، إن العَلَم يمثل سيرة شعب ووطن ومجد وعطاء، توارثه الأجيال جيلا بعد جيل، وأن يوم العَلَم محطة تتجلى فيها معاني العزة والكرامة.


وبين أن يوم العَلَم يمثل تاريخ الأردن ومحطاته التاريخية، والشهداء الذي فدوا الوطن بأرواحهم من أجل أن تبقى رايته خافقة عالياً.

 
 


