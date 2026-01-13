الثلاثاء 2026-01-13 01:16 ص

محافظة جرش ترفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا
امطار
 
الثلاثاء، 13-01-2026 12:09 ص

الوكيل الإخباري-    ترأس محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، اجتماعا اليوم الاثنين، في دار المحافظة، لبحث الاستعدادات ورفع مستوى الجاهزية والتأهب للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة.

وناقش الاجتماع الإجراءات الوقائية والخطط الميدانية اللازمة لمواجهة آثار المنخفض الذي تشير التوقعات الجوية إلى أنه سيحمل رياحا نشطة إلى قوية خاصة خلال فترات صباح يوم غد الثلاثاء، إضافة إلى هطولات مطرية غزيرة واحتمالية تساقط الثلوج على المرتفعات التي قد تؤثر على السلامة العامة وحركة السير.


وأكد خريسات، خلال الاجتماع، أن المحافظة والأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة استباقية واضحة لمواجهة أي تداعيات محتملة للمنخفض الجوي المرتقب، مشددا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القصوى، وتكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة النقاط الحرجة، خصوصا في مجاري السيول ومناطق تجمع المياه والطرق الرئيسية والفرعية.


وأشار إلى أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، بما فيها البلدية والأجهزة الأمنية ومديرية الشرطة وغرف الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة الفورية لأي طارئ، واتخاذ القرارات الميدانية اللازمة دون تأخير.

 
 


