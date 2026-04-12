محافظة جرش تطلق جائزة "بيت الإبداع الوطني"

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش
الأحد، 12-04-2026 09:18 م

الوكيل الإخباري-   - أطلقت محافظة جرش، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، جائزة "بيت الإبداع الوطني" لأفضل منزل مزين احتفاء بيوم العلم الأردني الذي يصادف بتاريخ 16 نيسان، وذلك تجسيدا لمعاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.

وقالت المحافظة، إن شروط المشاركة في الجائزة تتيح لكل منزل داخل حدودها التقدم للمسابقة، على أن يتم التسجيل عبر رقم "واتساب" (0778188108)، مع تزويد اللجنة باسم صاحب المنزل وعنوانه، وإرسال صور ومقطع فيديو قصير يوثّق تزيين المنزل بعد إتمام عملية التسجيل.

 
 


رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

عربي ودولي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

مضيق هرمز

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية قصبة المفرق تستحدث تخصصات في مسار التعليم المهني التقني

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية "أوقاف الرصيفة" تعقد عددا من الأنشطة التدريبية للأئمة والوعاظ

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تعرب عن قلقها جراء انقطاع مفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة

السعودية تستعيد ضخ 7 ملايين برميل يومياً عبر خط أنابيب "شرق-غرب"

عربي ودولي السعودية تُعلن جملة من الاجراءات استعدادا للحج

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فلسطين تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

عربي ودولي اجتماع طارئ للحكومة الإيرلندية لبحث تدابير احتواء ارتفاع أسعار المحروقات



 






