محافظة جرش تُفعل غرفة العمليات وتعلن جاهزيتها لانطلاق مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- فعّلت محافظة جرش، الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية ضمن استعداداتها لانطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون، وفق محافظ جرش مالك خريسات.

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وقال خريسات إن المحافظة أعلنت جاهزيتها لاستقبال المهرجان، مبينا أنه جرى تفعيل غرفة العمليات لاستقبال أي ملاحظات أو شكاوى ترد إليها والتعامل معها بالسرعة اللازمة، وفقا للقانون والتعليمات.