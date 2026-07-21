الثلاثاء 2026-07-21 05:34 م

محافظة جرش تُفعل غرفة العمليات وتعلن جاهزيتها لانطلاق مهرجان جرش

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جرش
 
الثلاثاء، 21-07-2026 03:48 م

الوكيل الإخباري-   فعّلت محافظة جرش، الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية ضمن استعداداتها لانطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون، وفق محافظ جرش مالك خريسات.

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وقال خريسات  إن المحافظة أعلنت جاهزيتها لاستقبال المهرجان، مبينا أنه جرى تفعيل غرفة العمليات لاستقبال أي ملاحظات أو شكاوى ترد إليها والتعامل معها بالسرعة اللازمة، وفقا للقانون والتعليمات.


وأضاف خريسات أن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أعدّت الخطط اللازمة لإنجاح المهرجان، مشيرا إلى أن إدارة السير وضعت خطة مرورية متكاملة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال أيام المهرجان.

 
 


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