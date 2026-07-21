محافظة جرش تُفعل غرفة العمليات وتعلن جاهزيتها لانطلاق مهرجان جرش

وقال خريسات إن المحافظة أعلنت جاهزيتها لاستقبال المهرجان، مبينا أنه جرى تفعيل غرفة العمليات لاستقبال أي ملاحظات أو شكاوى ترد إليها والتعامل معها بالسرعة اللازمة، وفقا للقانون والتعليمات.
وأضاف خريسات أن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أعدّت الخطط اللازمة لإنجاح المهرجان، مشيرا إلى أن إدارة السير وضعت خطة مرورية متكاملة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال أيام المهرجان.
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