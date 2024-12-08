محافظة : ضرورة تطبيق التشريعات التربوية بالانضباط والدوام المدرسي

الوكيل الإخباري- شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة طلبة مدرسة اسكان الحسا الثانوية المختلطة فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم، في مستهل جولة تفقدية قام بها اليوم الأحد لعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة.

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وتأتي الجولة التفقدية للوقوف عن كثب على الواقع التربوي واحتياجاته وسبل معالجة التحديات التي تعترض سير العمل فيه، حيث رافقه خلالها مديرا إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة واللوازم والتزويد محمد المناصير.



وشملت الجولة مدارس: غرناطة الأساسية المختلطة، وأحمد الحجايا الثانوية للبنين، والفوسفات الأساسية للبنين، والحسا الأساسية للبنين، والحسا الثانوية المختلطة، وطلحة بن عبيد الله الأساسية المختلطة، وزرقاء اليمامة الأساسية المختلطة، والجرف الثانوية المختلطة، والجرف الثانوية للبنين، بالإضافة إلى زيارة تفقدية لمدرسة الشريفة زين بنت ناصر الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك.



وتابع الدكتور محافظة سير العملية التعليمية في مشاغل المدارس التي تنفذ برنامج التعليم المهني(BTEC) للاطمئنان على التجهيزات التي وفرتها الوزارة وتساهم في إنجاح البرنامج، واستمع إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين، مُبديًا ارتياحه لما لمسه من إقبال على هذا المسار التعليمي من الطلبة أبناء المنطقة.



وأكد الدكتور محافظة خلال الجولة حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي، مشيرًا إلى ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور، وتمتين علاقة المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي واستثمار هذه العلاقة في تحقيق أهداف رسالة التربية والتعليم.



وجال في مرافق المدارس التي زارها من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، مستمعًا لملاحظات واستفسارات الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة، مؤكدًا سعي الوزارة لتلبية احتياجاتها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، ومعربًا عن شكره للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على جهودهم لخدمة أبنائنا الطلبة.