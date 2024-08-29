محافظة يعمم بتأجيل امتحانات جامعية تسبق يوم الانتخابات

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الوكيل الإخباري- أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس، تعميمًا على جميع رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات الجامعية الأردنية الرسمية والخاصة، لتأجيل عقد أي إمتحانات من المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق تاريخ 9-9-2024 إلى أي موعد آخر يرونه مناسبًا اضافة اعلان





ويأتي التعميم ليتمكن الطلبة الدارسون في جامعات خارج المحافظات التي يقطنون بها، من العودة إلى محافظاتهم للمشاركة في الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، والمقررة يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024.