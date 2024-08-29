محافظة يعمم بتأجيل امتحانات جامعية تسبق يوم الانتخابات

ويأتي التعميم ليتمكن الطلبة الدارسون في جامعات خارج المحافظات التي يقطنون بها، من العودة إلى محافظاتهم للمشاركة في الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، والمقررة يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024.
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