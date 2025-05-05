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محافظة يلغي قرار وقف التأمين الخاص والتعيينات الإدارية في الجامعات

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة
عزمي محافظة
 
الإثنين، 05-05-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   الغى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، تعميمه لرؤساء الجامعات الرسمية بشأن قرار مجلس الوزراء المتضمن وقف التعيينات الإدارية وشراء الخدمات والمياومة، ووقف التأمين الصحي الخاص للعاملين في الجامعات الرسمية والالتزام بالتأمين الصحي المدني تخفيضا للنفقات.

ووجه محافظة باعتبار ما جاء في كتابه المتعلق بالالتزام بقرار مجلس الوزراء لاغيًا.

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