محافظون جدد يؤدون اليمين أمام الملك في قصر الحسينية

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الوكيل الإخباري- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، عددٌ من المحافظين في وزارة الداخلية. اضافة اعلان





فقد أدى اليمين مالك خريسات محافظًا لجرش، وسلطان الماضي محافظًا للطفيلة، وأيمن العوايشة محافظًا للعقبة.



وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الداخلية مازن الفراية.