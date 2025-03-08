محافظ إربد: تعليمات صارمة للتعامل مع ملف الغذاء

وأشار العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إلى أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية بهدف تكثيف الرقابة وضبط أي تجاوزات.
وأضاف أن المضبوطات التي قامت بها اللجنة منذ بداية شهر رمضان تأتي ضمن الجهود الرامية لضبط المخالفات التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس مستغلين الإقبال الكبير على التسوق خلال الشهر الفضيل.
وأكد أن الحاكمية الإدارية من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة لن تسمح بأي تجاوزات أو تلاعب بالمواد الغذائية وستكون بالمرصاد لمن يحاول الغش، داعيا المواطنين إلى التعاون والتواصل مع اللجنة للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالغذاء، إذ سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.
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