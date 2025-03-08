 
السبت 2025-03-08 06:15 م
 

محافظ إربد: تعليمات صارمة للتعامل مع ملف الغذاء

إربد
إربد
 
السبت، 08-03-2025 04:47 م

الوكيل الإخباري-   أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب أو يغش في قوت المواطنين، مشيرا إلى أن لجنة الصحة والسلامة العامة والتي تضم مندوبين من الغذاء والدواء وقسم الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى والصناعة والتجارة والشرطة لديها تعليمات صارمة بالتعامل مع ملف الغذاء باعتباره خطاً أحمر وأولوية قصوى.

اضافة اعلان


وأشار العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إلى أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية بهدف تكثيف الرقابة وضبط أي تجاوزات.


وأضاف أن المضبوطات التي قامت بها اللجنة منذ بداية شهر رمضان تأتي ضمن الجهود الرامية لضبط المخالفات التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس مستغلين الإقبال الكبير على التسوق خلال الشهر الفضيل.


وأكد أن الحاكمية الإدارية من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة لن تسمح بأي تجاوزات أو تلاعب بالمواد الغذائية وستكون بالمرصاد لمن يحاول الغش، داعيا المواطنين إلى التعاون والتواصل مع اللجنة للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالغذاء، إذ سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية "التعليم العالي" تبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس

عجلون

أخبار محلية عجلون: ناشطات وقياديات يؤكدن أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من "صناع الخير

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من "صناع الخير"

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب: المرأة الأردنية نموذج للمسؤولية والعطاء

مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يهنئ باليوم العالمي للمرأة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

إربد

أخبار محلية محافظ إربد: تعليمات صارمة للتعامل مع ملف الغذاء

وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن

أخبار محلية وزارة المياه: تخزين السدود ما زال دون المستويات المعتادة



 
 



 

الأكثر مشاهدة