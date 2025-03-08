محافظ إربد: تعليمات صارمة للتعامل مع ملف الغذاء

الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب أو يغش في قوت المواطنين، مشيرا إلى أن لجنة الصحة والسلامة العامة والتي تضم مندوبين من الغذاء والدواء وقسم الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى والصناعة والتجارة والشرطة لديها تعليمات صارمة بالتعامل مع ملف الغذاء باعتباره خطاً أحمر وأولوية قصوى.

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وأشار العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إلى أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية بهدف تكثيف الرقابة وضبط أي تجاوزات.



وأضاف أن المضبوطات التي قامت بها اللجنة منذ بداية شهر رمضان تأتي ضمن الجهود الرامية لضبط المخالفات التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس مستغلين الإقبال الكبير على التسوق خلال الشهر الفضيل.