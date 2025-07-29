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محافظ إربد: جائزة ولي العهد للعمل التطوعي مبادرة وطنية رائدة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 09:59 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، الأهمية الكبيرة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، مشيدا بدورها في ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية الوطنية.

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وأشار العتوم خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور الحكام الإداريين (وأعضاء المجلس التنفيذي، للتعريف بالجائزة ومناقشة استعدادات المحافظة للمشاركة فيها، إلى أن الجائزة، التي أطلقت في الخامس من كانون الأول عام 2021، بمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تعد مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في العمل التطوعي، وتحفيزهم على الاستمرار في خدمة المجتمع، إلى جانب نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومتماسك.


وتخلل الاجتماع عرض تفصيلي لخطط محافظة إربد واستعداداتها لإطلاق الجائزة، والتي تشمل تنظيم حملات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتشكيل لجان متخصصة لتقييم طلبات الترشح، إضافة إلى تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والتعليمية والشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

 
 
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