محافظ إربد: جائزة ولي العهد للعمل التطوعي مبادرة وطنية رائدة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، الأهمية الكبيرة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، مشيدا بدورها في ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية الوطنية.

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وأشار العتوم خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور الحكام الإداريين (وأعضاء المجلس التنفيذي، للتعريف بالجائزة ومناقشة استعدادات المحافظة للمشاركة فيها، إلى أن الجائزة، التي أطلقت في الخامس من كانون الأول عام 2021، بمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تعد مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في العمل التطوعي، وتحفيزهم على الاستمرار في خدمة المجتمع، إلى جانب نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومتماسك.