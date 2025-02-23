محافظ إربد : سلامة المواطنين وصحتهم هي الأولوية القصوى

الوكيل الإخباري- قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن سلامة المواطنين وصحتهم هي الأولوية القصوى، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل بشكل دائم على متابعة أي ملاحظات أو شكاوى من الأهالي والتعامل معها بأقصى سرعة ممكنة

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ونظمت محافظة اربد بالتعاون مع بلدية اربد الكبرى اليوم الأحد، حملة نظافة شاملة في منطقة وادي سريج، بعد ملاحظات من الأهالي للمحافظة، بوجود تراكم للنفايات في الوادي ، ما كان يشكل مصدر إزعاج وقلق صحي للسكان،