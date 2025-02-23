محافظ إربد : سلامة المواطنين وصحتهم هي الأولوية القصوى

ونظمت محافظة اربد بالتعاون مع بلدية اربد الكبرى اليوم الأحد، حملة نظافة شاملة في منطقة وادي سريج، بعد ملاحظات من الأهالي للمحافظة، بوجود تراكم للنفايات في الوادي ، ما كان يشكل مصدر إزعاج وقلق صحي للسكان،
ودعا العتوم المواطنين إلى الاستمرار في التواصل مع الجهات المختصة والمعنية للإبلاغ عن أي مشكلات قد تواجههم.
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