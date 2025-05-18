محافظ إربد وأمين عام المياه يتفقدان مشروع الصرف الصحي بمنطقة بيت يافا

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ اربد رضوان العتوم، وأمين عام وزارة المياه والري، المهندس سفيان بطاينة، اليوم الأحد، أوضاع الطرق ومراحل تنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة بيت يافا، بحضور رئيس بلدية غرب اربد جمال بطاينة، ومدير أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

اضافة اعلان



وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، متعهدا بمتابعتها شخصياً والعمل على حلها بما يخدم المصلحة العامة، مؤكدا أهمية الإسراع في إنجاز المشروع وتجاوز التحديات التي تواجه التنفيذ، وضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لضمان استمرارية العمل دون تأخير.



وقال العتوم، إن تعبيد الشوارع يعد أولوية قصوى لتحسين حركة السير وتأمين بيئة آمنة لأهالي البلدة، مؤكدا أن المحافظة ستواصل متابعة جميع المشاريع الخدمية والتنموية ميدانيا لضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية المحددة، و تحسين الواقع البيئي والخدمي لسكان المنطقة،والعمل على تذليل أية عقبات قد تعيق استكماله.



ووجه الجهات المعنية إلى تكثيف العمل وتذليل الصعوبات كافة، مؤكداً أن التواصل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم هو من صميم العمل الحكومي.



من جانبه، أكد أمين عام الوزارة، سفيان البطاينة، أن الوزارة تتابع عن كثب سير العمل في مشروع الصرف الصحي في بيت يافا وقرى غرب اربد، بالتنسيق مع الجهات المنفذة والسلطات المحلية، مشددا على أهمية هذا المشروع في تحسين الواقع البيئي والصحي في المنطقة.



و أشار إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مع الحرص على الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، مؤكدًا أن الوزارة ستوفر كل أشكال الدعم الفني و اللوجستي لضمان استمرارية العمل، بالتعاون مع محافظة إربد وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لافتا الى ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لملاحظات المواطنين و تعمل بشكل دؤوب على تلبية احتياجاتهم، لتعزيز كفاءة المشاريع لتحقيق التنمية المستدامة.



من جهته، أوضح رئيس البلدية، جمال البطاينة أن دور البلدية ينحصر فقط في استلام الطرق من وزارة المياه والري بعد أن تُعاد إلى حالتها السابقة، من قبل الشركة المشرفة على المشروع، مؤكدا أن البلدية لن تستلم أي شارع إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة.



و أكد أن البلدية تبذل جهودا مضنية للتخفيف من معاناة المواطنين والعمل على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل بدء المشروع، مشيرا إلى استعداد البلدية لتقديم أي دعم لوجستي مطلوب خلال مراحل التنفيذ، لكن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الجهات المنفذة بالتعاون مع وزارة المياه وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، داعيًا إلى توثيق التعاون بين جميع الأطراف لتسريع إنجاز المشروع بالشكل الأمثل.



وثمّن اهالي لواء غرب اربد زيارة محافظ إربد إلى قرية بيت يافا، وحرصه على المتابعة الميدانية للمشاريع الخدمية والتنموية، معتبرين أن هذه الزيارة تعكس اهتماما رسميا حقيقيًا بمطالب المواطنين واحتياجاتهم.



و أشادوا بتفاعل محافظ اربد المباشر مع القضايا التي تم طرحها، لا سيما اتصاله هاتفياً مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة ، لبحث مسألة نقص "الزفتة السائبة" اللازمة لتعبيد الطرق، واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الكميات المطلوبة بالسرعة الممكنة.