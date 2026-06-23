محافظ إربد يؤكد أهمية القطاع التجاري في دعم الاقتصاد

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا من غرفة تجارة إربد ضم رئيسها محمد الشوحة ومديرها العام وأعضاء مجلس الغرفة ايمن الغزاوي وعدنان العفوري واحمد الحواري ورائد القرعان ووسيم المسعد، حيث شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا استمرار التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم نمو القطاع التجاري وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظة.
وأشار أبو الغنم إلى أن الحاكمية الإدارية حريصة على التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها بما يخدم المصلحة العامة.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أهمية دور الحاكمية الإدارية في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتوفير بيئة داعمة للنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى حرص غرفة تجارة إربد على تعزيز التعاون والتنسيق مع دار المحافظة بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في إربد.
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