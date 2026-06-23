محافظ إربد يؤكد أهمية القطاع التجاري في دعم الاقتصاد

الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد فراس أبو الغنم، أهمية القطاع التجاري باعتباره أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، ودوره في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب في المحافظة.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا من غرفة تجارة إربد ضم رئيسها محمد الشوحة ومديرها العام وأعضاء مجلس الغرفة ايمن الغزاوي وعدنان العفوري واحمد الحواري ورائد القرعان ووسيم المسعد، حيث شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا استمرار التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم نمو القطاع التجاري وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظة.



وأشار أبو الغنم إلى أن الحاكمية الإدارية حريصة على التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها بما يخدم المصلحة العامة.



من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أهمية دور الحاكمية الإدارية في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتوفير بيئة داعمة للنشاط الاقتصادي.