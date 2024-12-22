محافظ إربد يؤكد أهمية تعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أهمية تضافر الجهود لدعم الجهات المعنية بالنظافة، لتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.

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