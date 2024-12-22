محافظ إربد يؤكد أهمية تعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة

وأشار العتوم، خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا اليوم الأحد في مبنى المحافظة، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لبحث آليات تنفيذ حملات نظافة شاملة في مختلف مناطق مدينة إربد، إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والبيئة، مؤكدا أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الجميع.
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