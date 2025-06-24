محافظ إربد يؤكد أهمية تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم

وأشار العتوم، خلال حفل تخريج 25 متدربا ضمن مشروع "سبل العيش"، الذي نظمته جمعية زهر الرمان الخيرية، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، إلى أن مشاريع التدريب الشبابية تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لدعم التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، معتبرا أن هذه الشراكات تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.
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