محافظ إربد يؤكد أهمية تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم

الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم الثلاثاء، أهمية تمكين الشباب عبر تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

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وأشار العتوم، خلال حفل تخريج 25 متدربا ضمن مشروع "سبل العيش"، الذي نظمته جمعية زهر الرمان الخيرية، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، إلى أن مشاريع التدريب الشبابية تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لدعم التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للشباب.