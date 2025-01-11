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محافظ إربد يبحث الشكاوى المتعلقة بتعثر مشروع الصرف الصحّي في منطقة غرب إربد

رضوان العتوم
رضوان العتوم
السبت، 11-01-2025 11:13 م

الوكيل الإخباري-   بحث محافظ اربد الدكتور رضوان العتوم مع الجهات المعنية، الشكاوى المتعلقة بتعثر مشروع الصرف الصحّي في منطقة غرب إربد، بحضور الحكام الإداريين ورؤساء البلديات المختصين ومدير الأشغال ومساعد الأمين العام لوزارة المياه سفيان البطاينة والمقاول والمشرف على العطاء.

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وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم السبت، إنه نوقش خلال اللقاء جميع المعوقات التي تواجه العمل في المشروع والاطلاع على نسب الإنجاز ومراحل المشروع وأسباب تأخر الإنجاز خاصة فيما يتعلق بتعبيد الطرق ونحن على أبواب فصل الشتاء.


وبين العتوم أن من أبرز المعوقات التي واجهت المشروع تأخر ورود مادة "الزفتة" السائبة مع حاجة المقاول لما يزيد عن 50 طنا أسبوعياً لتغطية مساحات العمل المطلوبة، (علماً بأن المقاول قد قام باستئجار خلاطة بأكملها وتخصيصها فقط لأعمال المشروع)، إلا أنه لم يتمكن من توفير سوى 20 طنا أسبوعياً من مادة الزفتة السائبة، ما أدى لتأخر العمل بالمشروع.


و أكد التواصل مع رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيث اتفق معه على تخصيص 10 أطنان من الزفتة السائبة بشكل يومي للمقاول (ما يعادل (70) طن أسبوعياً) للمشروع وضمان توفير احتياجات المقاول من هذه المادة.

 
gnews

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