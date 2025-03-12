محافظ إربد يبحث تحديات أصحاب "التكسي الأصفر"

الوكيل الإخباري- بحث محافظ إربد رضوان العتوم مع وفد من أصحاب "التكسي الأصفر" اليوم الأربعاء، مطالبهم المتعلقة بتعدي السيارات الخصوصية والتطبيقات غير المرخصة لنقل الركاب على عملهم.

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وأكد العتوم أن هناك تنسيقا مع إدارة السير والمباحث السرية لتكثيف الرقابة وضبط المخالفين، مبينا أن كوادر السير تقوم يوميا بتحرير عشرات المخالفات بحق السيارات الخصوصية والتطبيقات غير المرخصة التي تعمل بطريقة غير قانونية وتحول أصحابها إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.