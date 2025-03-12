محافظ إربد يبحث تحديات أصحاب "التكسي الأصفر"

وأكد العتوم أن هناك تنسيقا مع إدارة السير والمباحث السرية لتكثيف الرقابة وضبط المخالفين، مبينا أن كوادر السير تقوم يوميا بتحرير عشرات المخالفات بحق السيارات الخصوصية والتطبيقات غير المرخصة التي تعمل بطريقة غير قانونية وتحول أصحابها إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدد على أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي مركبة تقوم بتحميل الركاب بطرق غير قانونية، لافتا إلى أن التنسيق مع الجهات المعنية سيستمر لضمان الحد من هذه الظاهرة المنتشرة بما يحفظ حقوق أصحاب التكسي الأصفر ويضمن التزام الجميع بالقوانين الناظمة لقطاع النقل.
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