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محافظ إربد يتفقد مراكز صحية في الأغوار الشمالية

اربد
إربد
السبت، 12-10-2024 05:24 م

الوكيل الإخباري-    تفقد محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم السبت، مراكز صحية في لواء الأغوار الشمالية، للإطلاع على واقع الخدمات المقدمة وفق معايير الجودة.

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واستمع العتوم، بحضور متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، ومدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، إلى عرض من الكوادر الطبية والإدارية المشرفة على تلك المراكز في بلدات الكريمة ووقاص والحمة الأردنية حول الخدمات الطبية المتاحة، إضافة إلى ابرز الاحتياجات الطبية والفنية لغاية تقديم خدمة مثلى للمراجعين.

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