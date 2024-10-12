محافظ إربد يتفقد مراكز صحية في الأغوار الشمالية

واستمع العتوم، بحضور متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، ومدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، إلى عرض من الكوادر الطبية والإدارية المشرفة على تلك المراكز في بلدات الكريمة ووقاص والحمة الأردنية حول الخدمات الطبية المتاحة، إضافة إلى ابرز الاحتياجات الطبية والفنية لغاية تقديم خدمة مثلى للمراجعين.
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