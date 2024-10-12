محافظ إربد يتفقد مراكز صحية في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم السبت، مراكز صحية في لواء الأغوار الشمالية، للإطلاع على واقع الخدمات المقدمة وفق معايير الجودة.

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