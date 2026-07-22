محافظ إربد يتفقد مشروع إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن الدولي

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ إربد، فراس أبو الغنم، اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن الدولي بمدينة الحسن للشباب، بهدف الاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز فيه.



وأكد أبو الغنم أن المشروع يُعد من المشاريع الرياضية المهمة في محافظة إربد، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة عالية، وتسخير جميع الإمكانات لإنجازه ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بما يعزز جاهزية المدينة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية، ويخدم الحركة الرياضية، انسجامًا مع توجهات وزارة الشباب في تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية.



وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

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