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محافظ إربد يتفقد مشروع إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن الدولي

ب
جانب من الزيارة التفقدية
 
الأربعاء، 22-07-2026 11:38 م

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ إربد، فراس أبو الغنم، اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن الدولي بمدينة الحسن للشباب، بهدف الاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز فيه.

وأكد أبو الغنم أن المشروع يُعد من المشاريع الرياضية المهمة في محافظة إربد، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة عالية، وتسخير جميع الإمكانات لإنجازه ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بما يعزز جاهزية المدينة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية، ويخدم الحركة الرياضية، انسجامًا مع توجهات وزارة الشباب في تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

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من جانبه، أكد مدير المدينة عبدالله بني ياسين، أن أعمال إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن الدولي تأتي بمتابعة حثيثة ومستمرة من وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، الذي يولي المشروع اهتمامًا خاصًا، لضمان إنجازه وفق أعلى المواصفات الفنية وضمن الإطار الزمني المحدد، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية المقدمة للشباب والرياضيين، ويعزز مكانة مدينة الحسن للشباب كإحدى أبرز المنشآت الرياضية في المملكة.

 
 


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