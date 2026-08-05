محافظ إربد يتفقد واقع الخدمات في لواء الرمثا

الوكيل الإخباري- أكد محافظ إربد، فراس أبو الغنم، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والبلديات لضمان تقديم أفضل المستويات الخدمية وتسهيل الإجراءات أمام المراجعين والقاطنين في لواء الرمثا.

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جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في لواء الرمثا ضمن سلسلة جولاته التفقدية لألوية محافظة إربد، ولقائه متصرف اللواء محمود بريزات ومدير شرطة الرمثا العقيد سائد مداينة، ورئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد، ورئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان.



وأشاد أبو الغنم بالوعي الكبير والتعاون المستمر الذي يبديه أهالي لواء الرمثا مع مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن شرف الخدمة الوطنية يتطلب تضافر كل الجهود لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.



من جانبه، أكد أبو عبيد ضرورة إلزام سلطة المياه بضرورة إعادة أوضاع الحفريات الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي إلى طبيعتها السابقة فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية، مشدداً على أن ترك هذه الحفريات يؤثر سلباً على البنية التحتية والسلامة العامة وحركة المرور في شوارع اللواء.