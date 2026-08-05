محافظ إربد يتفقد واقع الخدمات في لواء الرمثا

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في لواء الرمثا ضمن سلسلة جولاته التفقدية لألوية محافظة إربد، ولقائه متصرف اللواء محمود بريزات ومدير شرطة الرمثا العقيد سائد مداينة، ورئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد، ورئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان.
وأشاد أبو الغنم بالوعي الكبير والتعاون المستمر الذي يبديه أهالي لواء الرمثا مع مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن شرف الخدمة الوطنية يتطلب تضافر كل الجهود لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
من جانبه، أكد أبو عبيد ضرورة إلزام سلطة المياه بضرورة إعادة أوضاع الحفريات الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي إلى طبيعتها السابقة فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية، مشدداً على أن ترك هذه الحفريات يؤثر سلباً على البنية التحتية والسلامة العامة وحركة المرور في شوارع اللواء.
من جهتهم، ثمن الحضور هذه الزيارة مؤكدين الجاهزية التامة والمستمرة لكافة الكوادر للعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق المصلحة العامة وخدمة أبناء اللواء.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
المنتخبات الوطنية تواصل انتصاراتها في جولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية
-
تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الأردني لكرة السلة
-
تواصل فعاليات المعسكر التدريبي "إدارة الذات" في معان
-
تخريج 80 طالبا من دار القرآن الكريم في الزرقاء
-
بدء عروض مهرجان مسرح الطفل الأردني بدورته الـ20
-
لجنة أوضاع اللاعبين تصدر قرارات بحق أندية المحترفين
-
"رؤية عمّان" تطالب بعدم نشر صور النفايات المتراكمة دون تفاصيل