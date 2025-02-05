محافظ إربد يحذر

واهاب بالجميع الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة والأودية، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم.
واكد على أهمية القيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتهوية المنازل بشكل دوري، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.
زقال العتوم أن جميع الجهات المعنية في المحافظة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، داعياً المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة.
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