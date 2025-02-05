 
الأربعاء 2025-02-05 07:50 م
 

محافظ إربد يحذر

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
امطار
الأربعاء، 05-02-2025 07:40 م

الوكيل الإخباري-   دعا محافظ إربد رضوان العتوم المواطنين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، نظراً لتأثر المملكة بمنخفض جوي قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق.

واهاب بالجميع الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة والأودية، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم.

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واكد على أهمية القيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتهوية المنازل بشكل دوري، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.


زقال العتوم أن جميع الجهات المعنية في المحافظة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، داعياً المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة.

 
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