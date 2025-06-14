محافظ إربد يزور المصابين جراء سقوط جسم طائر على منزلهم

وقال العتوم، خلال زيارته المصابين في المستشفى إن المصابين الخمسة حالتهم الصحية جيدة، ويخضعون حاليًا لفحوصات طبية اعتيادية للاطمئنان الكامل على سلامتهم.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، واتباع الإرشادات الأمنية حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى جاهزية الأجهزة الأمنية والدفاع المدني للتعامل مع أي مستجدات.
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