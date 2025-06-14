محافظ إربد يزور المصابين جراء سقوط جسم طائر على منزلهم

الوكيل الإخباري- اطمأن محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم السبت، على صحة مواطنين أُصيبوا إثر سقوط جسم طائر على أحد المنازل في منطقة إيدون بلواء بني عبيد.

اضافة اعلان



وقال العتوم، خلال زيارته المصابين في المستشفى إن المصابين الخمسة حالتهم الصحية جيدة، ويخضعون حاليًا لفحوصات طبية اعتيادية للاطمئنان الكامل على سلامتهم.