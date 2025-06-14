السبت 2025-06-14 06:24 م
 

محافظ إربد يزور المصابين جراء سقوط جسم طائر على منزلهم

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أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري- اطمأن محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم السبت، على صحة مواطنين أُصيبوا إثر سقوط جسم طائر على أحد المنازل في منطقة إيدون بلواء بني عبيد.

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وقال العتوم، خلال زيارته المصابين في المستشفى إن المصابين الخمسة حالتهم الصحية جيدة، ويخضعون حاليًا لفحوصات طبية اعتيادية للاطمئنان الكامل على سلامتهم.


ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، واتباع الإرشادات الأمنية حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى جاهزية الأجهزة الأمنية والدفاع المدني للتعامل مع أي مستجدات.

 
gnews

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