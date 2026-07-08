محافظ اربد: المجالس المحلية تعتبر رديفا أساسيا للأجهزة الأمنية

وثمن المحافظ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بأعضاء المجلس المحلي الأعلى للمراكز الأمنية في المحافظة، بحضور مدير شرطة اربد العميد الدكتور محمد الزوايدة، الدور الفاعل للمجالس المحلية في تحقيق منظومة الأمن الشامل وشراكتهم الهادفة مع مؤسسات وشرائح المجتمع كافة بما يسهم في تقديم الخدمة الأمنية الفضلى للمواطنين.
وأشار الى أهمية مواصلة التعاون بين المجلس المحلي والأجهزة الأمنية وتفعيل التشاركية مع مختلف المؤسسات بهدف تعزيز التوعية بالقضايا المجتمعية والحفاظ على الأمن والنظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.
من جهته، أكد الزوايدة، إدامة التواصل مع ممثلي وأعضاء المجالس المحلية في المراكز الأمنية بهدف تحقيق المنظومة الأمنية الشاملة وتقديم الخدمة الأمنية المميزة للمواطنين، لافتا إلى أهمية المبادرات المجتمعية للمجلس المحلي الأمني.
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