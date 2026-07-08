الأربعاء 2026-07-08 12:18 م

محافظ اربد: المجالس المحلية تعتبر رديفا أساسيا للأجهزة الأمنية

محافظ اربد فراس أبو الغنم
محافظ اربد فراس أبو الغنم
 
الأربعاء، 08-07-2026 11:36 ص
الوكيل الإخباري-    أكد محافظ اربد فراس أبو الغنم، أن المجالس الأمنية المحلية تعتبر رديفا أساسيا للأجهزة الأمنية في حل العديد من القضايا والمشكلات المجتمعية.اضافة اعلان


وثمن المحافظ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بأعضاء المجلس المحلي الأعلى للمراكز الأمنية في المحافظة، بحضور مدير شرطة اربد العميد الدكتور محمد الزوايدة، الدور الفاعل للمجالس المحلية في تحقيق منظومة الأمن الشامل وشراكتهم الهادفة مع مؤسسات وشرائح المجتمع كافة بما يسهم في تقديم الخدمة الأمنية الفضلى للمواطنين.

وأشار الى أهمية مواصلة التعاون بين المجلس المحلي والأجهزة الأمنية وتفعيل التشاركية مع مختلف المؤسسات بهدف تعزيز التوعية بالقضايا المجتمعية والحفاظ على الأمن والنظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

من جهته، أكد الزوايدة، إدامة التواصل مع ممثلي وأعضاء المجالس المحلية في المراكز الأمنية بهدف تحقيق المنظومة الأمنية الشاملة وتقديم الخدمة الأمنية المميزة للمواطنين، لافتا إلى أهمية المبادرات المجتمعية للمجلس المحلي الأمني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

عربي ودولي ترامب: أمرت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

النفط

أسواق ومال أسعار النفط عالميا ترتفع أكثر من 5%

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمديرية تربية لواء البترا

العاصمة عمان

أخبار محلية توضيح حكومي بشأن تعثر مشروع استثماري والعدول عن نقل 3 مصانع إلى الأردن

مدينة البترا الأثرية

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تحتفل بالذكرى الـ 19 لاختيار البترا إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة

محافظ اربد فراس أبو الغنم

أخبار محلية محافظ اربد: المجالس المحلية تعتبر رديفا أساسيا للأجهزة الأمنية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى

الصين تؤكد تعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز ولا أنباء عن إصابات

عربي ودولي الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد



 
 






الأكثر مشاهدة

 