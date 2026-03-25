الأربعاء 2026-03-25 01:37 م

محافظ اربد يتفقد مشروع مبنى الأحوال المدنية والجوازات الجديد

الأربعاء، 25-03-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري- أكد محافظ اربد بالإنابة الدكتور رائد الجعافرة، ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في مبنى دائرة الأحوال المدنية والجوازات الجديد المستأجر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استكمال المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة، تمهيداً لاستلامه والانتقال إليه في أقرب وقت ممكن.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأربعاء، مشروع المبنى المقرر الانتقال إليه فور اكتمال جاهزيته، وذلك في إطار متابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الإنجاز.

واطلع الجعافرة، خلال جولته، على واقع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية في الموقع، حيث التقى مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومالك المبنى، واستمع إلى إيجاز حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ.
 
 


التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

أخبار محلية جامعة حكومية تحوّل دوام الطلبة عن بُعد الخميس

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

عربي ودولي طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل

أخبار محلية اعلان هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

حادث قطار مروّع في باكستان

منوعات حادث قطار مروّع في باكستان

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%

أخبار محلية مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%



 






