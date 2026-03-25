محافظ اربد يتفقد مشروع مبنى الأحوال المدنية والجوازات الجديد

12:40 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ اربد بالإنابة الدكتور رائد الجعافرة، ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في مبنى دائرة الأحوال المدنية والجوازات الجديد المستأجر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استكمال المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة، تمهيداً لاستلامه والانتقال إليه في أقرب وقت ممكن.





جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأربعاء، مشروع المبنى المقرر الانتقال إليه فور اكتمال جاهزيته، وذلك في إطار متابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الإنجاز.



واطلع الجعافرة، خلال جولته، على واقع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية في الموقع، حيث التقى مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومالك المبنى، واستمع إلى إيجاز حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ.







