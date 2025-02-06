محافظ البلقاء ومجلس المحافظة يبحثان الواقع التعليمي بتربية لواء عين الباشا

الوكيل الإخباري- اطلع محافظ البلقاء سلمان النجادا ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة، على الواقع التربوي بمديرية التربية والتعليم في لواء عين الباشا ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في اللواء.



وقدمت مديرة التربية والتعليم في اللواء الدكتورة ارجوانا المومني عرضا عن أعداد المدارس والطلبة والهيئات التدريسية، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، منها الحاجة إلى بناء مدارس جديدة لمواكبة الزيادة السكانية وتخفيف الاكتظاظ في الصفوف الدراسية.



من جهته، أكد النجادا، أهمية تطوير البيئة التعليمية وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم العملية التربوية، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في اللواء.



بدوره، أوضح العواملة أن مجلس المحافظة يولي قطاع التعليم أهمية كبيرة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لمشكلات الاكتظاظ المدرسي من خلال بناء مدارس جديدة وتأهيل المباني القائمة.



وأشار إلى أن المجلس سيواصل العمل على توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التربوية.



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