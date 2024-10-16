محافظ البلقاء يؤكد أهمية توفير بيئة مرورية آمنة في السلط

وأطلع النجادا، خلال جولة ميدانية للاطلاع على الواقع المروري في المدينة، رافقه فيها رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، ومدير شرطة البلقاء الدكتور العميد جمعة الحمايدة، ورئيس قسم سير البلقاء المقدم سامر ملكاوي، على أبرز التحديات المرورية التي يعاني منها المواطنون، وناقش الحلول المناسبة للاختناقات المرورية التي تعيق حركة السير وانسيابية المرور، خاصة مع زيادة أعداد الزوار للمدينة التي أصبحت وجهة سياحية عالمية بعد تصنيفها ضمن قائمة التراث العالمي.
كما تفقد المحافظ المدخل المؤدي إلى بوابة جامعة البلقاء التطبيقية، والذي يشهد ازدحامات مرورية مستمرة، موجهًا بضرورة التنسيق بين الجامعة والجهات المعنية لإنشاء مواقف قريبة تسهل على الطلبة والموظفين وتنظم حركة السير في تلك المنطقة.
واجتمع المحافظ، مع عدد من أصحاب باصات النقل العمومي لبحث أهم الملاحظات والشكاوى، والتوافق على الالتزام بالأنظمة والقوانين، والتعاون مع الجهات المعنية لحل المشكلات المرورية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى وجهاتهم بانسيابية وأمان.
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