محافظ البلقاء يؤكد أهمية توفير بيئة مرورية آمنة في السلط

الوكيل الإخباري- أكد محافظ البلقاء، سلمان النجادا، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين وتصويب التحديات المرورية، إضافة إلى معالجة مشكلات الاصطفاف العشوائي داخل المدينة، وخاصة في الأماكن الحيوية مثل مداخل جامعة البلقاء التطبيقية ومستشفى السلط الجديد.

اضافة اعلان



وأطلع النجادا، خلال جولة ميدانية للاطلاع على الواقع المروري في المدينة، رافقه فيها رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، ومدير شرطة البلقاء الدكتور العميد جمعة الحمايدة، ورئيس قسم سير البلقاء المقدم سامر ملكاوي، على أبرز التحديات المرورية التي يعاني منها المواطنون، وناقش الحلول المناسبة للاختناقات المرورية التي تعيق حركة السير وانسيابية المرور، خاصة مع زيادة أعداد الزوار للمدينة التي أصبحت وجهة سياحية عالمية بعد تصنيفها ضمن قائمة التراث العالمي.



كما تفقد المحافظ المدخل المؤدي إلى بوابة جامعة البلقاء التطبيقية، والذي يشهد ازدحامات مرورية مستمرة، موجهًا بضرورة التنسيق بين الجامعة والجهات المعنية لإنشاء مواقف قريبة تسهل على الطلبة والموظفين وتنظم حركة السير في تلك المنطقة.