محافظ البلقاء يتفقد الخدمات الصحية في الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ البلقاء فيصل السميران اليوم الأحد، مستشفى الشونة الجنوبية، ضمن المتابعات الميدانية لواقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحرصًا على تعزيز مستوى الرعاية الصحية في لواء الشونة الجنوبية. وبحث السميران مع مسؤولي القطاع الصحي والإداري، طبيعة الخدمات التي يقدمها المستشفى وأبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والفنية، مؤكدا أهمية تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير البيئة المناسبة للكوادر الطبية، وضرورة تلبية احتياجات المواطنين والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تقديم الخدمة المثلى، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية والاحتياجات الخاصة كمنطقة الأغوار.

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