محافظ البلقاء يتفقد الخدمات الصحية في الشونة الجنوبية
الأحد، 13-07-2025
01:04 م
https://www.alwakeelnews.com/story/737888
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الوكيل الإخباري-
تفقد محافظ البلقاء فيصل السميران اليوم الأحد، مستشفى الشونة الجنوبية، ضمن المتابعات الميدانية لواقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحرصًا على تعزيز مستوى الرعاية الصحية في لواء الشونة الجنوبية. وبحث السميران مع مسؤولي القطاع الصحي والإداري، طبيعة الخدمات التي يقدمها المستشفى وأبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والفنية، مؤكدا أهمية تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير البيئة المناسبة للكوادر الطبية، وضرورة تلبية احتياجات المواطنين والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تقديم الخدمة المثلى، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية والاحتياجات الخاصة كمنطقة الأغوار.
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والتقى عددا من المواطنين والمراجعين، واستمع لملاحظاتهم ومطالبهم، مؤكدًا أن المحافظة تتابع باهتمام جميع الملاحظات وستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم وتحسين واقع الخدمات الصحية في المنطقة. وثمّن السميران جهود الكوادر الطبية والإدارية في المستشفى، داعيًا إلى استمرار تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الهاشمية في رفع سوية الخدمات في مختلف القطاعات.