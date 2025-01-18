محافظ البلقاء يتفقد سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية في السلط

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ البلقاء سلمان النجادا، يرافقه رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، الشوارع الرئيسية في مدينة السلط للاطلاع على سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية، بما يشمل تحسين شبكات الكهرباء والماء والاتصالات.

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