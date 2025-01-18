محافظ البلقاء يتفقد سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية في السلط

واكد النجادا خلال الجولة أهمية الإسراع في إنجاز أعمال الحفر وإعادة تأهيل الطرق لضمان استمرارية حركة المرور، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تضمن سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، بما في ذلك وضع الشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية في مواقع العمل.
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