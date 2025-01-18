 
السبت 2025-01-18 05:31 م
 

محافظ البلقاء يتفقد سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية في السلط

بلدية السلط
بلدية السلط
السبت، 18-01-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-   تفقد محافظ البلقاء سلمان النجادا، يرافقه رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، الشوارع الرئيسية في مدينة السلط للاطلاع على سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية، بما يشمل تحسين شبكات الكهرباء والماء والاتصالات.

اضافة اعلان


واكد النجادا خلال الجولة أهمية الإسراع في إنجاز أعمال الحفر وإعادة تأهيل الطرق لضمان استمرارية حركة المرور، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تضمن سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، بما في ذلك وضع الشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية في مواقع العمل.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال في قطاع غزة

فلسطين الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ يمني

وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكاً

فلسطين 90% من منازل شمال غزة دمرت

الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع

عربي ودولي الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية نوعية استهدافت وزارة دفاع الاحتلال

ترامب

فلسطين إعلام عبري: رسالة مقلقة من ترامب لنتنياهو

علم بريطانيا

فلسطين لجنة في البرلمان البريطاني تدعو الحكومة للاعتراف بفلسطين

الدولار والجنيه الإسترليني واليورو

أسواق ومال انخفاض الاسترليني دون مستوى 1.22 دولار

بلدية السلط

أخبار محلية محافظ البلقاء يتفقد سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية في السلط

تهنئة محمد ناصر جزاع سعد الحلاحله العجارمة

مناسبات تهنئة محمد ناصر جزاع سعد الحلاحله العجارمة



 




الأكثر مشاهدة