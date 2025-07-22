محافظ البلقاء يحذر من استمرار الاعتداءات على الأراضي الحرجية

وأكد المساعيد خلال اجتماع مجلس تنفيذي بقضاء زي، الذي عقد بنادي المتقاعدين العسكريين بحضور مدير قضاء زي، ضرورة تعزيز الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأهمية التفاعل المباشر مع احتياجاتهم والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف المؤسسات لضمان استجابة سريعة وفاعلة لأي ملاحظات ميدانية.
ودعا المحافظ إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بما يضمن معالجة التحديات ورفع كفاءة الأداء الخدمي، محذرا من استمرار الاعتداءات على الأراضي الحرجية وضرورة تحويل المخالفين للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
واوعز المساعيد بمتابعة عمليات طرح الأنقاض ومخلفات الأبنية ومخلفات الدواجن وضرورة ضبط كل من تسول له نفسه الاستهتار بالبيئة وتأثيراته على المنظر الجمالي للمناطق السياحية.
كما دعا الى معالجة القضايا والملاحظات حال حدوثها ان أمكن مع ضرورة التركيز على العمل الميداني الذي يعكس صورة واقع الحال ليتسنى معالجة الخلل وتصويب الأوضاع والحفاظ على المال العام.
وفيما يتعلق بخطوط المياه التي تتعرض للتلف، شدد المحافظ على ضرورة معالجة الخلل للحفاظ على المياه وتخفيض نسبة الفاقد والحد من هدرها.
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