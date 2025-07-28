الإثنين 2025-07-28 09:04 م
 

محافظ البلقاء يطلع على الخدمات بقضاء العارضة

ت
جانب من اللقاء
 
الإثنين، 28-07-2025 08:40 م

الوكيل الإخباري-  بحث محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم الاثنين، مع أعضاء المجلس التنفيذي بقضاء العارضة واقع الخدمات المقدمة في المنطقة، والتحديات التي تواجه عملهم، مشيرا الى أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع الإدارات المركزية لتوفير المخصصات اللازمة من خلال إجراء المناقلات المالية على موازنة العام الحالي 2025 وموازنة العام القادم لتنفيذ الأولويات والمطالب المطروحة.

اضافة اعلان


واستمع المحافظ الى إيجاز من رئيسة لجنة البلدية خالدة خليفات الى إيجاز حول أبرز احتياجات البلدية، والمتضمنة صيانة وفتح وتعبيد طرق جديدة، وتعزيز البلدية بضاغطات وآليات لتنفيذ مهامها، وتنظيم عمل المزارع والشاليهات التي تستخدم في المناسبات، وتنظيم عمل الآليات المحملة بمواد التعدين ومراقبة التزامها بالأحمال المحورية، ومتابعة المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية.


وقال المحافظ بحضور مدير قضاء العارضة سامي الشوبكي، إن موظف القطاع العام في خدمة المواطن، وعليه تقديم أفضل الخدمات الممكنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، مؤكدا دعم الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية الكامل لجهود البلدية في تنفيذ مهامها، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار المحافظ الى التزام وزارة الداخلية بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمستثمرين، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتنمية المحلية وتحسين جودة الحياة.


كما زار المحافظ مشروع "بيت شاكر" السياحي، واطلع على واقع المنشآت الاقتصادية والسياحية في المنطقة، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي، ما يساهم في خفض نسب البطالة ورفع المستوى المعيشي.


واستمع إلى إيجاز من صاحب المشروع، الذي أشار إلى أن المشروع يشغل حاليا 75 موظفا من أبناء المنطقة، ويرتفع العدد خلال فصل الصيف إلى 130 موظفا.


كما بحث المحافظ مع القائمين على المشروع فرص التوسع في الاستثمارات السياحية والاقتصادية بما يخدم المنطقة وسكانها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية المومني: الإنزالات الجوية ليست بديل القوافل البرية والأردن مستمر بجهود الإغاثة

نقابة الصحفيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تحول 61 مخالفًا إلى القضاء .. وتحذير شديد لمنتحلي المهنة

ت

أخبار محلية محافظ البلقاء يطلع على الخدمات بقضاء العارضة

ل

مهرجان جرش "جرش 39": فعاليات فنية وثقافية على مسارح "ارتيمس" و "المصلبة" و"الساحة

قد يؤدي الحزن الشديد إلى متلازمة القلب المكسور

طب وصحة دراسة تحذّر من خطر الوفاة المبكرة بعد الفقد

برنامج "رفع الاستعداد لرياض الأطفال" يواصل أعماله في قصبة إربد

أخبار محلية برنامج "رفع الاستعداد لرياض الأطفال" يواصل أعماله في قصبة إربد

ل

أخبار محلية كلنا الأردن تختتم برنامجا تدريبيا حول التجارة الإلكترونية بالعقبة

فلاديمير بوتين ودونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقلّص المهلة التي منحها لبوتين لوقف الحرب



 
 





الأكثر مشاهدة