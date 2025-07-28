محافظ البلقاء يطلع على الخدمات بقضاء العارضة

الوكيل الإخباري- بحث محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم الاثنين، مع أعضاء المجلس التنفيذي بقضاء العارضة واقع الخدمات المقدمة في المنطقة، والتحديات التي تواجه عملهم، مشيرا الى أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع الإدارات المركزية لتوفير المخصصات اللازمة من خلال إجراء المناقلات المالية على موازنة العام الحالي 2025 وموازنة العام القادم لتنفيذ الأولويات والمطالب المطروحة.

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واستمع المحافظ الى إيجاز من رئيسة لجنة البلدية خالدة خليفات الى إيجاز حول أبرز احتياجات البلدية، والمتضمنة صيانة وفتح وتعبيد طرق جديدة، وتعزيز البلدية بضاغطات وآليات لتنفيذ مهامها، وتنظيم عمل المزارع والشاليهات التي تستخدم في المناسبات، وتنظيم عمل الآليات المحملة بمواد التعدين ومراقبة التزامها بالأحمال المحورية، ومتابعة المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية.



وقال المحافظ بحضور مدير قضاء العارضة سامي الشوبكي، إن موظف القطاع العام في خدمة المواطن، وعليه تقديم أفضل الخدمات الممكنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، مؤكدا دعم الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية الكامل لجهود البلدية في تنفيذ مهامها، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار المحافظ الى التزام وزارة الداخلية بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمستثمرين، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتنمية المحلية وتحسين جودة الحياة.



كما زار المحافظ مشروع "بيت شاكر" السياحي، واطلع على واقع المنشآت الاقتصادية والسياحية في المنطقة، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي، ما يساهم في خفض نسب البطالة ورفع المستوى المعيشي.



واستمع إلى إيجاز من صاحب المشروع، الذي أشار إلى أن المشروع يشغل حاليا 75 موظفا من أبناء المنطقة، ويرتفع العدد خلال فصل الصيف إلى 130 موظفا.