محافظ البلقاء يطلع على واقع الخدمات في لواء ديرعلا

الوكيل الإخباري- بحث محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم الاثنين، مع أعضاء المجلس التنفيذي في لواء ديرعلا واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث سبل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه العمل الخدمي، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

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وأكد المساعيد، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، مشدداً على أهمية الاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية لتقديم خدمات نوعية وشاملة.



وعرض أعضاء المجلس التنفيذي أبرز الإنجازات والتحديات في قطاعات الصحة، والتربية و البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، موجهاً إلى إعداد تقارير متابعة ميدانية لمعالجة أوجه القصور إن وجدت.