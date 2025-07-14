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محافظ البلقاء يطلع على واقع الخدمات في لواء ديرعلا

ديرعلا
ديرعلا
 
الإثنين، 14-07-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-    بحث محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم الاثنين، مع أعضاء المجلس التنفيذي في لواء ديرعلا واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث سبل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه العمل الخدمي، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

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وأكد المساعيد، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، مشدداً على أهمية الاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية لتقديم خدمات نوعية وشاملة.


وعرض أعضاء المجلس التنفيذي أبرز الإنجازات والتحديات في قطاعات الصحة، والتربية و البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، موجهاً إلى إعداد تقارير متابعة ميدانية لمعالجة أوجه القصور إن وجدت.


وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لواقع الخدمات في ألوية المحافظة، وضمن النهج التشاركي الذي تتبناه الحاكمية الإدارية، وبما ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية في تعزيز فعالية الأداء المؤسسي ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات العامة.

 
 
gnews

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