محافظ الزرقاء: المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية ومشاريع نوعية

الوكيل الإخباري- عقد اليوم الاثنين، في دار محافظة الزرقاء اجتماع موسع برئاسة محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، بهدف ترسيخ العمل التشاركي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وحضر الاجتماع رؤساء لجان البلديات في المحافظة، ومدير عام الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل، ومدير إدارة مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز السكنية "مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها" المهندس عمر الكيلاني، ورئيس مجلس المحافظة المهندس جمال أبو عيد، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس حسين الرواشدة.



وأكد أبو قاعود، خلال الاجتماع، أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر وتشاورًا أوسع بين المجالس والجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الشفافية والمسؤولية يجب أن تكونا ركيزتين أساسيتين في العمل البلدي.



ولفت إلى أهمية إطلاق مشاريع تنموية وخدمية ذات أثر ملموس، تعكس أولويات المواطنين، وتسهم في تحسين نوعية الحياة في مختلف ألوية المحافظة.



وجرى خلال الاجتماع بحث آليات استثمار مخصصات موازنة مجلس المحافظة "اللامركزية"، بما يخدم قطاع البلديات بشكل فعال، حيث أكد الحضور ضرورة توجيه هذه المخصصات لتنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، قادرة على إحداث فرق حقيقي في الواقع التنموي، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العمل البلدي.



وناقش المجتمعون سبل توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز التنمية المحلية المستدامة، ويرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال إنجازات ملموسة على أرض الواقع.