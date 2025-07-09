الأربعاء 2025-07-09 05:43 م
 

محافظ الزرقاء: شراكة فاعلة وتكامل مؤسسي أساس نجاح المرحلة المقبلة

الزرقاء
الزرقاء
 
الأربعاء، 09-07-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-    أكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أن نجاح لجنة بلدية الزرقاء في أداء مهامها وتحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع، يستدعي تضافر الجهود والتكامل بين جميع الجهات الرسمية والبلدية، والعمل بروح الفريق خدمة لأهالي المدينة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، يرافقه أعضاء المجلس الأمني، لبلدية الزرقاء، لتقديم التهنئة إلى رئيس وأعضاء لجنة البلدية بمناسبة تعيينهم لتولي إدارة شؤون البلدية.


وقال أبو قاعود إن التحديات التي تواجه المدينة تتطلب مقاربة جماعية ورؤية موحدة تعلي من شأن الخدمة العامة، معربا عن ثقته بكفاءة اللجنة الجديدة وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية في مدينة الزرقاء.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ملتقى برلماني يبحث تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية

شؤون برلمانية ملتقى برلماني يبحث تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية

الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يترأس اجتماعا استضاف فيه رئيس الوزراء جعفر حسَّان

أخبار محلية الحكومة تقرر مضاعفة موازنة اتحاد كرة القدم اعتبارا من العام المقبل

وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية الكويتية

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية الكويتية

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية "قافلة النزاهة" تزور صندوق استثمار الضمان ودائرة الإحصاءات

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

فلسطين ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى

الزرقاء

أخبار محلية محافظ الزرقاء: شراكة فاعلة وتكامل مؤسسي أساس نجاح المرحلة المقبلة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تنويه بشأن امتحانات التوجيهي وإعلان النتائج بهذا الموعد



 
 





الأكثر مشاهدة