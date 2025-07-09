محافظ الزرقاء: شراكة فاعلة وتكامل مؤسسي أساس نجاح المرحلة المقبلة

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، يرافقه أعضاء المجلس الأمني، لبلدية الزرقاء، لتقديم التهنئة إلى رئيس وأعضاء لجنة البلدية بمناسبة تعيينهم لتولي إدارة شؤون البلدية.
وقال أبو قاعود إن التحديات التي تواجه المدينة تتطلب مقاربة جماعية ورؤية موحدة تعلي من شأن الخدمة العامة، معربا عن ثقته بكفاءة اللجنة الجديدة وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية في مدينة الزرقاء.
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