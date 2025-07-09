محافظ الزرقاء: شراكة فاعلة وتكامل مؤسسي أساس نجاح المرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أن نجاح لجنة بلدية الزرقاء في أداء مهامها وتحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع، يستدعي تضافر الجهود والتكامل بين جميع الجهات الرسمية والبلدية، والعمل بروح الفريق خدمة لأهالي المدينة.

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جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، يرافقه أعضاء المجلس الأمني، لبلدية الزرقاء، لتقديم التهنئة إلى رئيس وأعضاء لجنة البلدية بمناسبة تعيينهم لتولي إدارة شؤون البلدية.