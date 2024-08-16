محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة تكثيف جهود مكافحة التسول وتعزيز خدمات النقل العام

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، ضرورة تكثيف جهود مكافحة التسول وتعزيز خدمات النقل العام.



جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه مع مدراء التنمية الاجتماعية في محافظة الزرقاء ضمن سلسلة اجتماعاته ولقاءاته بأعضاء المجلس التنفيذي؛ بهدف بحث عدد من الملاحظات والقضايا التي تهم الشأن العام وتسهم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد أبو قاعود على ضرورة تكثيف عمل لجان مكافحة التسول في مختلف مناطق المحافظة، بما يضمن القضاء بشكل تام على هذه الظاهرة، مشيدا بأهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في خدمة المجتمع المحلي، من خلال البرامج التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع، من خدمات وبناء قدرات وتعزيز المهارات في المجالات المختلفة.



وأكد، ضرورة تعزيز عمل هذه الجمعيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافها التي تسهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المجتمع.



كما التقى المحافظ، في مكتبه، مدير هيئة النقل البري لمحافظة الزرقاء، معتز الروسان، وعددا من أعضاء مجلس المحافظة والمجتمع المحلي، بهدف بحث الملاحظات ذات العلاقة بخطوط النقل الداخلي في مدينة الزرقاء، وتحديدا في مناطق وادي الحجر وجناعة.



ولفت أبو قاعود، إلى أهمية تطوير منظومة النقل الداخلي لتصل إلى مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن قطاع النقل العام يعتبر من القطاعات الأساسية التي تهم المواطنين وتسهم في خدمتهم من خلال تسهيل الوصول إلى مناطق الخدمات ومراكز العمل بسهولة ويسر.



ودعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على واقع حال المناطق التي أشار إليها الحضور، وإيلائها الأهمية القصوى واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز تلك المناطق بخطوط النقل في أسرع وقت ممكن.