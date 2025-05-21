محافظ الزرقاء يتفقد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود، واقع الخدمات المقدمة في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود بقضاء الأزرق.

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واطلع خلال زيارته للمخيم اليوم الاربعاء، بحضور مدير مديرية شؤون اللاجئين في مديرية الأمن العام العميد عواد الشرفات، ومدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي، ومدير المخيم العقيد محمد المبيضين، على سير العمل اليومي في المخيم والتباحث حول عدد من القضايا المتعلقة بالمخيم.