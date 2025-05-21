محافظ الزرقاء يتفقد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

واطلع خلال زيارته للمخيم اليوم الاربعاء، بحضور مدير مديرية شؤون اللاجئين في مديرية الأمن العام العميد عواد الشرفات، ومدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي، ومدير المخيم العقيد محمد المبيضين، على سير العمل اليومي في المخيم والتباحث حول عدد من القضايا المتعلقة بالمخيم.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي
-
انطلاق أيام الفيلم اليوناني الاثنين المقبل
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غداً
-
الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار
-
مذكرة تعاون بين "مكافحة الأوبئة" و"الحوسبة الصحية"
-
"تجارة العقبة" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين
-
نقيب الصحفيين يلتقي مدير عام "التطوير الحضري"
-
العثور على مبلغ مالي في أحد محال "الدراسية مول" بإربد