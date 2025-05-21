الأربعاء 2025-05-21 04:57 م
 

محافظ الزرقاء يتفقد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

الزرقاء
الزرقاء
 
الأربعاء، 21-05-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري-   تفقد محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود، واقع الخدمات المقدمة في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود بقضاء الأزرق.

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واطلع خلال زيارته للمخيم اليوم الاربعاء، بحضور مدير مديرية شؤون اللاجئين في مديرية الأمن العام العميد عواد الشرفات، ومدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي، ومدير المخيم العقيد محمد المبيضين، على سير العمل اليومي في المخيم والتباحث حول عدد من القضايا المتعلقة بالمخيم.

 

وأكد أبو قاعود، أهمية التعاون المشترك لتحقيق المصلحة العامة، مشيدا بجهود مديرية الأمن العام بكافة مرتباتها والتي تعمل على توفير الأمن والطمأنينة للمواطن والزائر، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام العام.

 
gnews

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