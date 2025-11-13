محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة

الوكيل الإخباري- نفذ محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود، يرافقه رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، جولة ميدانية، شملت عدداً من مناطق المدينة، بهدف الوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع.

وجاءت الجولة في إطار المتابعة الحثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية، حيث تفقد المحافظ المواقع التي تتطلب أعمال صيانة وتحسين للبنية التحتية، واستمع إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم المباشرة، موجهاً كوادر البلدية والدوائر الخدمية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة الملاحظات وتلبية الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة.



وأكد المحافظ ابو قاعود، خلال تصريح صحفي، أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات الرسمية والبلدية لضمان تقديم خدمات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشدداً على أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمشاريع على أرض الواقع يمثلان جوهر الإدارة الفاعلة وركيزة التطوير الخدمي.