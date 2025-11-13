الخميس 2025-11-13 11:39 م
 

محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة

ل
جانب من الجولة التفقدية
 
الخميس، 13-11-2025 10:45 م

الوكيل الإخباري- نفذ محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود، يرافقه رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، جولة ميدانية، شملت عدداً من مناطق المدينة، بهدف الوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع.

اضافة اعلان


وجاءت الجولة في إطار المتابعة الحثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية، حيث تفقد المحافظ المواقع التي تتطلب أعمال صيانة وتحسين للبنية التحتية، واستمع إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم المباشرة، موجهاً كوادر البلدية والدوائر الخدمية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة الملاحظات وتلبية الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة.


وأكد المحافظ ابو قاعود، خلال تصريح صحفي، أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات الرسمية والبلدية لضمان تقديم خدمات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشدداً على أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمشاريع على أرض الواقع يمثلان جوهر الإدارة الفاعلة وركيزة التطوير الخدمي.


من جانبه، أوضح المهندس الخشمان، أن هذه الجولات المشتركة تأتي ضمن نهج التعاون والتكامل بين البلدية والمحافظة، مشيراً إلى أن البلدية تسعى باستمرار إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الواقع البيئي والعمراني في المدينة بما يتناسب مع تطلعات سكانها ويعزز مكانتها كحاضرة اقتصادية واجتماعية مهمة في المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

عربي ودولي إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

عربي ودولي لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

عربي ودولي الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

عربي ودولي مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

فلسطين إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"

عربي ودولي مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا

ل

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة

اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية

عربي ودولي اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية



 
 





الأكثر مشاهدة