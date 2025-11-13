محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة

وجاءت الجولة في إطار المتابعة الحثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية، حيث تفقد المحافظ المواقع التي تتطلب أعمال صيانة وتحسين للبنية التحتية، واستمع إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم المباشرة، موجهاً كوادر البلدية والدوائر الخدمية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة الملاحظات وتلبية الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة.
وأكد المحافظ ابو قاعود، خلال تصريح صحفي، أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات الرسمية والبلدية لضمان تقديم خدمات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشدداً على أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمشاريع على أرض الواقع يمثلان جوهر الإدارة الفاعلة وركيزة التطوير الخدمي.
من جانبه، أوضح المهندس الخشمان، أن هذه الجولات المشتركة تأتي ضمن نهج التعاون والتكامل بين البلدية والمحافظة، مشيراً إلى أن البلدية تسعى باستمرار إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الواقع البيئي والعمراني في المدينة بما يتناسب مع تطلعات سكانها ويعزز مكانتها كحاضرة اقتصادية واجتماعية مهمة في المملكة.
