محافظ الزرقاء يطلع على تحديات المستثمرين في المنطقة الحرة

وأكد أبو قاعود، خلال لقائه أعضاء مجلس الإدارة ومستثمرين في المنطقة الحرة، أن المنطقة تعد نقطة جذب اقتصاديًا واجتماعيًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، لما توفره من فرص استثمارية واعدة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الزيارة تعكس الالتزام بتطوير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تأكيدًا على أن دعم المستثمرين يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات للاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية تشجع على المزيد من الاستثمارات.
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