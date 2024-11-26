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محافظ الزرقاء يطلع على تحديات المستثمرين في المنطقة الحرة

الدكتور فراس أبو قاعود
الدكتور فراس أبو قاعود
الثلاثاء، 26-11-2024 04:07 م

الوكيل الإخباري-    اطلع محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية على التحديات التي تواجه المستثمرين.

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وأكد أبو قاعود، خلال لقائه أعضاء مجلس الإدارة ومستثمرين في المنطقة الحرة، أن المنطقة تعد نقطة جذب اقتصاديًا واجتماعيًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، لما توفره من فرص استثمارية واعدة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الزيارة تعكس الالتزام بتطوير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تأكيدًا على أن دعم المستثمرين يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.


وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات للاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية تشجع على المزيد من الاستثمارات.

 
gnews

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