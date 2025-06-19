الخميس 2025-06-19 06:31 م
 

محافظ الزرقاء يطمئن على حالة طفلين أصيبا بشظايا جسم غريب

صور متداولة لأضرار لحقت بمنزل ومركبة في الأزرق نتيجة سقوط مسيّرة
صور متداولة لأضرار لحقت بمنزل ومركبة في الأزرق نتيجة سقوط مسيّرة
 
الخميس، 19-06-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري-   زار محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الخميس، مستشفى الزرقاء الحكومي، للاطمئنان على الحالة الصحية لطفلين أصيبا جراء شظايا جسم غريب سقط في منطقة الأزرق، ورافقه في الزيارة نائب مدير شرطة محافظة الزرقاء العقيد أحمد الثوابي، ومدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح.

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واطمأن أبو قاعود من مدير المستشفى بالإنابة الدكتور أحمد رسمي على الوضع الصحي للمصابين والإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع الحادثة.


وأكد رسمي أن حالة الطفلين مستقرة، مشيرا إلى أن التقييمات الطبية لا تزال جارية، ويتم التعامل مع الوضع وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، بما يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة.


وفي ختام الزيارة وجه أبو قاعود الجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والصحية تعمل بكفاءة عالية ومهنية لاحتواء الحادثة ومتابعة تفاصيلها بدقة، بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

 
gnews

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