محافظ الزرقاء يطمئن على حالة طفلين أصيبا بشظايا جسم غريب

واطمأن أبو قاعود من مدير المستشفى بالإنابة الدكتور أحمد رسمي على الوضع الصحي للمصابين والإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع الحادثة.
وأكد رسمي أن حالة الطفلين مستقرة، مشيرا إلى أن التقييمات الطبية لا تزال جارية، ويتم التعامل مع الوضع وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، بما يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وفي ختام الزيارة وجه أبو قاعود الجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والصحية تعمل بكفاءة عالية ومهنية لاحتواء الحادثة ومتابعة تفاصيلها بدقة، بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.
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