 
الأحد 2025-02-02 05:56 م
 

محافظ الطفيلة: الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية

الطفيلة
الطفيلة
الأحد، 02-02-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري-    أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تتطلب المشاركة الفعالة لبناء عالم أكثر صحة واستدامة وضمان بيئة صحية لأجيالنا القادمة .

اضافة اعلان


وقال الزيود، خلال رعايته حملة نظافة شملت مناطق في محافظة الطفيلة، نظمتها الإدارة المحلية في المحافظة بالتعاون مع منصة "نحن" التابعة لمؤسسة ولي العهد، إن الحملة جاءت انطلاقا من تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل على تحسين البيئة. حيث تسعى محافظة الطفيلة إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية من خلال جهود تطوعية تسهم في تحسين الغطاء الأخضر للمنطقة والحفاظ على البيئة.

 
gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ طفلاً علقت يده داخل ماكينة فرم اللحم

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة: الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية

الدفاع المدني

خاص بالوكيل اصابة خطيرة بحادث سير في عمان - صورة

علم لبنان

عربي ودولي عودة النازحين إلى جنوب لبنان وسط تصعيد ميداني

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

ثلوج

الطقس تفاصيل جديدة بخصوص المنخفض القطبي وثلوج على هذه المناطق

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 يستقبل 17,352 حالة منذ بدء عمله

الدورة البرامجية لشهر رمضان

أخبار محلية التلفزيون الاردني يعلن عن الدورة البرامجية لشهر رمضان - صور



 




الأكثر مشاهدة