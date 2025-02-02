محافظ الطفيلة: الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية

وقال الزيود، خلال رعايته حملة نظافة شملت مناطق في محافظة الطفيلة، نظمتها الإدارة المحلية في المحافظة بالتعاون مع منصة "نحن" التابعة لمؤسسة ولي العهد، إن الحملة جاءت انطلاقا من تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل على تحسين البيئة. حيث تسعى محافظة الطفيلة إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية من خلال جهود تطوعية تسهم في تحسين الغطاء الأخضر للمنطقة والحفاظ على البيئة.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني ينقذ طفلاً علقت يده داخل ماكينة فرم اللحم
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 يستقبل 17,352 حالة منذ بدء عمله
-
التلفزيون الاردني يعلن عن الدورة البرامجية لشهر رمضان - صور
-
الحكومة توافق على أسس تخصيص الوحدات السكنية وأثمانها للمواطنين في وادي الأردن
-
إقرار الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
إقرار نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025
-
أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة