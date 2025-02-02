محافظ الطفيلة: الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تتطلب المشاركة الفعالة لبناء عالم أكثر صحة واستدامة وضمان بيئة صحية لأجيالنا القادمة .

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