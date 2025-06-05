الخميس 2025-06-05 04:35 م
 

محافظ الطفيلة: تخصيص غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال عطلة العيد

الطفيلة
الطفيلة
 
الخميس، 05-06-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-    أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أن الأجهزة الرسمية المعنية في المحافظة حددت برامج عملها ومناوباتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من المجالات الحيوية.

اضافة اعلان


وقال الدكتور الزيود في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الإدارة المحلية في الطفيلة خصصت غرفة عمليات للتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية والإدارية ومختلف الدوائر والمديريات في المحافظة لديمومة تقديم الخدمات واستقبال الشكاوى طيلة أيام عطلة العيد، مثلما جرى الإيعاز للجان الصحية والرقابية من مختلف الأجهزة المعنية في المحافظة لتنفيذ جولات ميدانية مكثفة على سوق بيع الأضاحي بالقرب من مدينة الطفيلة الحرفية، ومراقبة المخالفين من تجار الأضاحي وتطبيق التعليمات لمنع إقامة حظائر الأغنام أو عرضها على جوانب الطرق، بهدف الحد من الآثار البيئية الضارة، وتوعية القصابين بعدم الذبح داخل محلات بيع اللحوم أثناء العيد.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة

المملكة المتحدة

عربي ودولي وزير التجارة البريطاني يدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان الاستقرار والنمو

ثبلقل

منوعات كيف تتخلص من رائحة الرطوبة المزعجة في سيارتك؟

الجنيه الإسترليني

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتبادل التهاني هاتفيًا مع العاهل البحريني بمناسبة عيد الأضحى

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

أخبار محلية بلدية المفرق تعفي المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي

المخادمة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة بحثية دولية بمؤتمر "رابطة التعليم في الصحافة"

أخبار محلية المخادمة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة بحثية دولية بمؤتمر "رابطة التعليم في الصحافة"

ييلي

طب وصحة لا تغامر بصحتك... ما خطورة شراء "بطيخ ع السكّين"؟



 
 





الأكثر مشاهدة