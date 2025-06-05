محافظ الطفيلة: تخصيص غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أن الأجهزة الرسمية المعنية في المحافظة حددت برامج عملها ومناوباتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من المجالات الحيوية.

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