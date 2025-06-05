محافظ الطفيلة: تخصيص غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال عطلة العيد

وقال الدكتور الزيود في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الإدارة المحلية في الطفيلة خصصت غرفة عمليات للتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية والإدارية ومختلف الدوائر والمديريات في المحافظة لديمومة تقديم الخدمات واستقبال الشكاوى طيلة أيام عطلة العيد، مثلما جرى الإيعاز للجان الصحية والرقابية من مختلف الأجهزة المعنية في المحافظة لتنفيذ جولات ميدانية مكثفة على سوق بيع الأضاحي بالقرب من مدينة الطفيلة الحرفية، ومراقبة المخالفين من تجار الأضاحي وتطبيق التعليمات لمنع إقامة حظائر الأغنام أو عرضها على جوانب الطرق، بهدف الحد من الآثار البيئية الضارة، وتوعية القصابين بعدم الذبح داخل محلات بيع اللحوم أثناء العيد.
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