محافظ الطفيلة يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع التنموية

الوكيل الإخباري- بحث محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء لجنة مجلس المحافظة آليات المضي قدما بتنفيذ وإنجاز المشروعات التنموية المدرجة ضمن موازنة العام الحالي.

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وأكد الماضي خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة مجلس المحافظة، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية وفق أعلى المواصفات والمعايير.