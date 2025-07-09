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محافظ الطفيلة يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع التنموية

الطفيلة
الطفيلة
 
الأربعاء، 09-07-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-   بحث محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء لجنة مجلس المحافظة آليات المضي قدما بتنفيذ وإنجاز المشروعات التنموية المدرجة ضمن موازنة العام الحالي.

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وأكد الماضي خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة مجلس المحافظة، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية وفق أعلى المواصفات والمعايير.


وأشار إلى أن حزمة من المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات، مثل الأشغال العامة والصحة والتعليم والشبابية، تنجز حاليا بإشراف الوزارات والدوائر المعنية ومجلس المحافظة، مع التركيز على تحسين البنى التحتية للطرق والأبنية المدرسية والمراكز الصحية.

 
 
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