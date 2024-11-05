محافظ الطفيلة يؤكد أهمية ودور صندوق "جهد" في تحقيق التنمية المستدامة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، اليوم الثلاثاء، الدور الريادي الذي يقوم به الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح عبر مسيرته التنموية بيت خبرة ومرجعية، ومقصداً للباحثين عن العمل الخيري، والراغبين في التدريب والتأهيل.

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وأشار الزيود، خلال اطلاعه على البرامج التدريبية والخدمات والمشروعات المجتمعية التي ينفذها مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي بالطفيلة، إلى ضرورة الاستمرار في الخطط الرامية لخدمة فئات المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل للشباب والفتيات التي تعقدها مراكز الصندوق.