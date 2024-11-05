محافظ الطفيلة يؤكد أهمية ودور صندوق "جهد" في تحقيق التنمية المستدامة

وأشار الزيود، خلال اطلاعه على البرامج التدريبية والخدمات والمشروعات المجتمعية التي ينفذها مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي بالطفيلة، إلى ضرورة الاستمرار في الخطط الرامية لخدمة فئات المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل للشباب والفتيات التي تعقدها مراكز الصندوق.
وشدد على أهمية تلمس بؤر الفقر والبطالة والعمل على إيجاد برامج تدريبية تسهم في إنشاء مشروعات إنتاجية للأسر المعوزة وبرامج أخرى تتواءم مع احتياجات السوق المهني، لافتا إلى أن برامج التطوع التي تنفذها المراكز تعد من العناصر الأساسية لتنمية المجتمعات المحلية، خاصة في مناطق الحسا وبصيرا والقادسية.
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