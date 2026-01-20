محافظ الطفيلة يتفقد عددا من المواقع المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة

واطلع المحافظ الماضي خلال الجولة على الأضرار التي لحقت بالجدار الاستنادي في منطقة البحرات، إضافة إلى بعض الطرق الفرعية في مناطق القطيفات والبحرات ووادي زيد، كما اطلع على الأضرار التي تعرضت لها جدران منازل بفعل السيول والأمطار الغزيرة، وما نتج عنها من انهيارات وانجرافات للتربة في تلك المناطق.
-
