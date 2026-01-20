الثلاثاء 2026-01-20 10:52 م

محافظ الطفيلة يتفقد عددا من المواقع المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة

محافظ الطفيلة يتفقد عددا من المواقع المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة
محافظ الطفيلة يتفقد عددا من المواقع المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة
 
الثلاثاء، 20-01-2026 09:49 م

الوكيل الإخباري-  تفقد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، يرافقه رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريمين، اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع المتضررة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي رافقت المنخفضات الجوية الأخيرة، والتي أدت إلى حدوث انهيارات وانجرافات للتربة في عدد من المواقع، والطرق، والجدران الاستنادية.

اضافة اعلان


واطلع المحافظ الماضي خلال الجولة على الأضرار التي لحقت بالجدار الاستنادي في منطقة البحرات، إضافة إلى بعض الطرق الفرعية في مناطق القطيفات والبحرات ووادي زيد، كما اطلع على الأضرار التي تعرضت لها جدران منازل بفعل السيول والأمطار الغزيرة، وما نتج عنها من انهيارات وانجرافات للتربة في تلك المناطق. 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وظائف شاغرة في سلطة وادي الاردن - تفاصيل

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تحذر المزارعين من الصقيع

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

نعـي فـاضل الحاجة صبحية محمد الزغموري في ذمة الله

اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه ) اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة. وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية

أخبار محلية أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد

محافظ الطفيلة يتفقد عددا من المواقع المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة

أخبار محلية محافظ الطفيلة يتفقد عددا من المواقع المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة

جدلية اليوم..كيف تدمج المنتجات البديلة ضمن سياسات تنظيمية مبتكرة وواقعية

أخبار الشركات جدلية اليوم..كيف تدمج المنتجات البديلة ضمن سياسات تنظيمية مبتكرة وواقعية

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما

عربي ودولي السعودية تدين هدم الاحتلال لمبان تابعة للأونروا في القدس

"طلبات" الأردن تعزز أثرها المجتمعي خلال عام 2025 عبر مبادرات شاملة ومستدامة

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تعزز أثرها المجتمعي خلال عام 2025 عبر مبادرات شاملة ومستدامة

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان

أخبار محلية عقد الاجتماع الثامن للحوار الأردني الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية



 






الأكثر مشاهدة