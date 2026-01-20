محافظ الطفيلة يتفقد عددا من المواقع المتضررة بسبب الأمطار الأخيرة

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، يرافقه رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريمين، اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع المتضررة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي رافقت المنخفضات الجوية الأخيرة، والتي أدت إلى حدوث انهيارات وانجرافات للتربة في عدد من المواقع، والطرق، والجدران الاستنادية.

