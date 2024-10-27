محافظ الطفيلة يتفقد مشاريع قطاع المياه

وبين خلال تفقده مشروعات التطوير والتحديث لشبكات وخطوط المياه والصرف الصحي في الطفيلة، ضرورة توجيه فرق الصيانة لمعالجة الأعطال التي تتعرض لها الخطوط والشبكات ومحطات الضخ بصورة فورية لتجنب وقوع أي اختلالات من شأنها التأثير على وصول المياه لمنازل المواطنين وإحيائهم السكنية، الى جانب التأكيد على ديمومة وصول مياه الشرب خلال فصل الشتاء وما يرافقه من تعرض الخطوط للانجماد، فضلا على تكثيف الجهود للحد من الفاقد المائي، وضرورة تنظيم حملات للتوعية لترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه في ضوء محدودية المصادر المائية.
ودعا الزيود إدارة عقد مياه الطفيلة، إلى التوسع في مشروعات الصرف الصحي لباقي المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات حفاظا على الوضع البيئي والصحي لتلك التجمعات، لافتا إلى أهمية التنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ مشروعات الطرق بغية العمل على تمديد خطوط المياه وفق المواصفات الفنية وعدم الإضرار بالطرق وتأخير تنفيذها.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الزميل عبدالفتاح العموري بحادث سير مؤسف
-
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
دورة تدريبية في الطفيلة لذوي الإعاقة البصرية
-
مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك
-
وزارة المياه توقع مذكرات تفاهم مع جامعات الهاشمية وآل البيت والزرقاء
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد الجيش اللبناني
-
رئيس الوزراء يهنئ رئيس المحكمة الدستورية بتسلمه مهامه