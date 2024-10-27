محافظ الطفيلة يتفقد مشاريع قطاع المياه

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أهمية تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، أبرزها قطاع المياه، عبر إنجاز مشروعات لتحديث الخطوط والشبكات ومحطات الضخ المائية للمناطق والتجمعات السكانية ذات الأولوية والكثافة السكانية.

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وبين خلال تفقده مشروعات التطوير والتحديث لشبكات وخطوط المياه والصرف الصحي في الطفيلة، ضرورة توجيه فرق الصيانة لمعالجة الأعطال التي تتعرض لها الخطوط والشبكات ومحطات الضخ بصورة فورية لتجنب وقوع أي اختلالات من شأنها التأثير على وصول المياه لمنازل المواطنين وإحيائهم السكنية، الى جانب التأكيد على ديمومة وصول مياه الشرب خلال فصل الشتاء وما يرافقه من تعرض الخطوط للانجماد، فضلا على تكثيف الجهود للحد من الفاقد المائي، وضرورة تنظيم حملات للتوعية لترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه في ضوء محدودية المصادر المائية.