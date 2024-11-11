محافظ الطفيلة يتفقد مشروع تحديث مركز صحي القادسية الشامل

وأشار الزيود، خلال تفقده مشروع تحديث وتطوير مركز صحي القادسية جنوب الطفيلة، والذي تم إنجازه بتكلفة 1,115 مليون دينار، ضمن مخصصات منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي الموجهة للقطاع الصحي.
ولفت إلى ضرورة تذليل العقبات أمام سير المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها في المحافظة، عبر العمل بروح الفريق الواحد لتحسين مستويات الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
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