محافظ الطفيلة يتفقد مشروع تحديث مركز صحي القادسية الشامل

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، اليوم الاثنين، أهمية تطوير الخدمات العلاجية وآليات رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، خاصة المتعلقة بالأسرة والطفولة في مختلف مناطق المحافظة.

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وأشار الزيود، خلال تفقده مشروع تحديث وتطوير مركز صحي القادسية جنوب الطفيلة، والذي تم إنجازه بتكلفة 1,115 مليون دينار، ضمن مخصصات منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي الموجهة للقطاع الصحي.