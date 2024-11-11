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محافظ الطفيلة يتفقد مشروع تحديث مركز صحي القادسية الشامل

الطفيلة
الطفيلة
الإثنين، 11-11-2024 04:32 م

الوكيل الإخباري-   أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، اليوم الاثنين، أهمية تطوير الخدمات العلاجية وآليات رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، خاصة المتعلقة بالأسرة والطفولة في مختلف مناطق المحافظة.

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وأشار الزيود، خلال تفقده مشروع تحديث وتطوير مركز صحي القادسية جنوب الطفيلة، والذي تم إنجازه بتكلفة 1,115 مليون دينار، ضمن مخصصات منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي الموجهة للقطاع الصحي.


ولفت إلى ضرورة تذليل العقبات أمام سير المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها في المحافظة، عبر العمل بروح الفريق الواحد لتحسين مستويات الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

 
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