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محافظ الطفيلة يطلع على برامج وخدمات مديرية الأوقاف

الطفيلة
الطفيلة
الإثنين، 18-11-2024 04:36 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، أهمية الرسالة التي يحملها المسجد في المجتمع، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يؤديه الأئمة والوعاظ في توجيه رسائل الوعظ والإرشاد بشأن القضايا المجتمعية المختلفة، مثل مكافحة الظواهر السلبية وتعزيز الأخلاق الحميدة.

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وأشار الزيود، خلال زيارته لمديرية أوقاف الطفيلة، إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية لتوعية الشباب في الطفيلة حول القضايا المؤثرة، مثل المخدرات وحوادث المرور.


ولفت إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، مؤكدًا أهمية التعاون بين المديرية والإدارة المحلية لتوفير احتياجات المساجد وتنظيم برامج توعية في مختلف القضايا التي تهم المجتمع.   

 
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