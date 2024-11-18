محافظ الطفيلة يطلع على برامج وخدمات مديرية الأوقاف

وأشار الزيود، خلال زيارته لمديرية أوقاف الطفيلة، إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية لتوعية الشباب في الطفيلة حول القضايا المؤثرة، مثل المخدرات وحوادث المرور.
ولفت إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، مؤكدًا أهمية التعاون بين المديرية والإدارة المحلية لتوفير احتياجات المساجد وتنظيم برامج توعية في مختلف القضايا التي تهم المجتمع.
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