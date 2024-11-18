محافظ الطفيلة يطلع على برامج وخدمات مديرية الأوقاف

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، أهمية الرسالة التي يحملها المسجد في المجتمع، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يؤديه الأئمة والوعاظ في توجيه رسائل الوعظ والإرشاد بشأن القضايا المجتمعية المختلفة، مثل مكافحة الظواهر السلبية وتعزيز الأخلاق الحميدة.

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وأشار الزيود، خلال زيارته لمديرية أوقاف الطفيلة، إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية لتوعية الشباب في الطفيلة حول القضايا المؤثرة، مثل المخدرات وحوادث المرور.