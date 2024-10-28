محافظ الطفيلة يطلع على خطط مجلس الخدمات المشتركة

الوكيل الإخباري- اطلع محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، اليوم الاثنين، على تقنيات التخلص من النفايات السائلة الصلبة والسائلة المتخذة في مكب نفايات الطفيلة الرئيسي، وأبرز محاور خطة مجلس الخدمات المشتركة لفصل الشتاء ومدى جاهزية كوادره وآلياته للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، وإجراءات المجلس للحد من انجرافات التربة وتأهيل مجاري السيول، والتنسيق مع الدوائر الخدمية.

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