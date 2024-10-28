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محافظ الطفيلة يطلع على خطط مجلس الخدمات المشتركة

الطفيلة
الطفيلة
الإثنين، 28-10-2024 05:50 م

الوكيل الإخباري-   اطلع محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، اليوم الاثنين، على تقنيات التخلص من النفايات السائلة الصلبة والسائلة المتخذة في مكب نفايات الطفيلة الرئيسي، وأبرز محاور خطة مجلس الخدمات المشتركة لفصل الشتاء ومدى جاهزية كوادره وآلياته للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، وإجراءات المجلس للحد من انجرافات التربة وتأهيل مجاري السيول، والتنسيق مع الدوائر الخدمية.

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وأكد الزيود خلال جولته، ضرورة تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة في التعامل مع النفايات الصلبة التي يستقبلها مكب النفايات في منطقة جرف الدراويش والتخلص منها ومعالجتها، وفق المواصفات والمعايير التي تضمن المحافظة على البيئة المحيطة.

 
gnews

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