محافظ الطفيلة يطلع على خطط مجلس الخدمات المشتركة

وأكد الزيود خلال جولته، ضرورة تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة في التعامل مع النفايات الصلبة التي يستقبلها مكب النفايات في منطقة جرف الدراويش والتخلص منها ومعالجتها، وفق المواصفات والمعايير التي تضمن المحافظة على البيئة المحيطة.
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