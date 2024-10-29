 
الثلاثاء 2024-10-29 04:50 م
 

محافظ الطفيلة يطلع على سير العمل بمديرية الأراضي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الثلاثاء، 29-10-2024 03:38 م

الوكيل الإخباري-  اطلع محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، على الخدمات التي تقدمها مديرية تسجيل أراضي الطفيلة، بما في ذلك خدماتها الإلكترونية الجديدة التي تسهم في تسهيل معاملات المواطنين مثل طلب كشف الأملاك وإخراج المخططات.

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وأكد الزيود، خلال جولته اليوم الثلاثاء، أهمية الدور الذي تلعبه المديرية في إنجاز معاملات الإفراز وإزالة شيوع الأراضي، مشيدا بالتحول نحو العمل الإلكتروني الذي يوفر الوقت والجهد.


ودعا إلى استمرار جهود تبسيط الإجراءات، مؤكدًا الالتزام بالتوجيهات الملكية لضمان حصول المواطنين على الخدمات المستحقة.


وأشار إلى أهمية التوعية بالخدمات الإلكترونية لتخفيف الازدحام.


واستمع الزيود، إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة، والتقى برئيس لجنة إزالة الشيوع، خالد الجرابعة، الذي استعرض إنجازات اللجنة.


بدوره، أوضح مدير المديرية، إبراهيم الشحاحدة، أن الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تسهيل معاملات المواطنين، مشيرا إلى أن اعتماد القيمة الإدارية في تقدير العقارات يعزز الشفافية.


وأشار إلى دور لجنة إزالة الشيوع في تسريع الإجراءات، حيث سمحت بالإفراز بين الشركاء، محققةً نسبة إنجاز معاملات تصل إلى 80% في الطفيلة وبصيرا.

 
gnews

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