محافظ الطفيلة يطلع على مشروعات تطوير القطاع الزراعي

الوكيل الإخباري- أطلع محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، اليوم الخميس، على مشاريع مديرية زراعة الطفيلة.

اضافة اعلان



وأكد الزيود، ضرورة تقييم الأثر الإيجابي للمشروعات الإنتاجية التي نفذتها وزارة الزراعة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات العالمية، مشيرا إلى أهمية دعم تلك المشاريع وتعميمها على الأسر المنتجة، خاصة مشاريع (المطابخ الإنتاجية والزراعات المائية).