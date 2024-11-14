محافظ الطفيلة يطلع على مشروعات تطوير القطاع الزراعي

وأكد الزيود، ضرورة تقييم الأثر الإيجابي للمشروعات الإنتاجية التي نفذتها وزارة الزراعة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات العالمية، مشيرا إلى أهمية دعم تلك المشاريع وتعميمها على الأسر المنتجة، خاصة مشاريع (المطابخ الإنتاجية والزراعات المائية).
ودعا مديرية الزراعة للاستمرار في تنفيذ خططها لتحسين الواقع الزراعي في الطفيلة، عبر برامج الإرشاد الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .
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