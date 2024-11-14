 
الخميس 2024-11-14 06:23 م
 

محافظ الطفيلة يطلع على مشروعات تطوير القطاع الزراعي

الطفيلة
الطفيلة
الخميس، 14-11-2024 05:04 م

الوكيل الإخباري-    أطلع محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، اليوم الخميس، على مشاريع مديرية زراعة الطفيلة.

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وأكد الزيود، ضرورة تقييم الأثر الإيجابي للمشروعات الإنتاجية التي نفذتها وزارة الزراعة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات العالمية، مشيرا إلى أهمية دعم تلك المشاريع وتعميمها على الأسر المنتجة، خاصة مشاريع (المطابخ الإنتاجية والزراعات المائية).


ودعا مديرية الزراعة للاستمرار في تنفيذ خططها لتحسين الواقع الزراعي في الطفيلة، عبر برامج الإرشاد الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .

 
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