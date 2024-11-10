محافظ الطفيلة يلتقي أصحاب فنادق ومزارعين في ضانا

الوكيل الإخباري- التقى محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود خلال جولة ميدانية في قرية ضانا ومركز الزوار، وبيت الضيافة في محمية ضانا للمحيط الحيوي، أصحاب الفنادق السياحية والمزارعين في المنطقة.

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واطلع الزيود على مشاغل الحلي والفضة والصابون في المحمية، واستمع لشرح حول مشروعات الجمعية الملكية لحماية الطبيعية في مجال تنمية المجتمع المحلي.