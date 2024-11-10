 
الأحد 2024-11-10 06:18 م
 

محافظ الطفيلة يلتقي أصحاب فنادق ومزارعين في ضانا

الطفيلة
الطفيلة
الأحد، 10-11-2024 04:18 م

الوكيل الإخباري-    التقى محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود خلال جولة ميدانية في قرية ضانا ومركز الزوار، وبيت الضيافة في محمية ضانا للمحيط الحيوي، أصحاب الفنادق السياحية والمزارعين في المنطقة.

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واطلع الزيود على مشاغل الحلي والفضة والصابون في المحمية، واستمع لشرح حول مشروعات الجمعية الملكية لحماية الطبيعية في مجال تنمية المجتمع المحلي.


وأكد خلال لقائه أصحاب فنادق، أهمية توفير خدمات وبرامج سياحية من شأنها جذب السياح المحليين والأجانب إلى محمية ضانا، وإطالة إقامتهم فيها، مع توفر المقومات السياحية التي تنفرد فيها المحمية، فضلا على جهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إيجاد مشروعات وبرامج لحماية المنظومة الطبيعية، وشمول المجتمع المحلي ببرامج ومشروعات تشغيلية وتدريبية وغيرها.

 
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